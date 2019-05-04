2019/05/04 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استعرض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، هاتفياً نتائج جولته الاوربية مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عبد المهدي تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو"، مؤكداً على" اهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتعميق العلاقات الاقتصادية ورغبة العراق بنقل التكنولوجيا والخبرات الامريكية الى العراق وخلق فرص عمل داخل العراق وتطوير القطاعات الحيوية فيه".وشدد رئيس مجلس الوزراء على" اهمية تعزيز جهود الطرفين لحسم المفاوضات النهائية وتوقيع مشروع "الحزمة الواحدة" مع شركة اكسون موبيل الامريكية لتطوير قطاع الطاقة العراقي".



واضاف البيان ان" رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاتصال نتائج جولته الاوربية والملفات المهمة الاخرى ذات الاهتمام المشترك".من جانبه اكد بومبيو دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية وسياستها الخارجية، مرحبا بأخذ العراق دوره وموقعه الكبير في المنطقة وبتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يستعرض لبومبيو نتتائج الجولة الاوربية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يستعرض لبومبيو نتتائج الجولة الاوربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).