2019/05/04 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف المحلل السياسي صباح زنكنة، تفاصيل خطيرة عن قانون هام جداً تأخير اقراره {11} عاماً.

وقال زنكنة {للفرات نيوز} ان" تأخير إقرار القوانين القديمة واهمها قانون النفط والغاز الذي تأخر اقراره منذ 2008 أي مايقارب {11} عاماً لم يؤخذ بنظر الاعتبار، وذلك لوضع مجال كبير للصوص النفط وتقسيم الأموال فيما بينهم بأريحية كاملة".وأضاف" بالتالي كل الصفقات مع البلدان البعيدة والقريبة بما يرتبط بالنفط والغاز تشوبها اللصوصية والسرقة"، مبيناً" ربما فرحنا ايضاً باقرار بعض القوانين منها قانون الأحزاب الذي اعطى سلطة للأحزاب الكبيرة والنافذة اكثر مما اعطى للأحزاب الصغيرة".وتابع المحلل السياسي" اليوم عندما نشاهد سلسلة الإخفاقات في مجلس النواب نتأكد ان العملية السياسية بدأت تتراجع لعدم انسجام الكتل فيما بيناها، بالإضافة الى وجود الضاغط السياسي والخارجي".



وأشار" بالتالي انهاء بعض الملفات او تشكيل بعض اللجان لا يعني ان البرلمان أنهي كل ماهو موجود فمازالت لجان كثيرة لم يحسم امرها بعد فضلا عن استكمال تشكيلة الكابينة الوزارية".



واختتم المحلل السياسي حديثه بالقول" استكمال الكابينة الوزارية سيتأخر كون الموضوع اعمق مما نتصور؛ لكنني اتوقع ان الازمة ستحل خلال الشهر المقبل".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي يكشف تفاصيل خطيرة عن قانون تأخر اقراره {11} عاماً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي يكشف تفاصيل خطيرة عن قانون تأخر اقراره {11} عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).