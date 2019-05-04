التعليم توجه بتوزيع اللجان الامتحانية في الجامعات بحسب التخصصات العلمية وتوحيد الاسئلة

2019/05/04 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل بتوزيع اللجان الامتحانية في الجامعات كافة بحسب التخصصات العلمية لدراسة المناهج وتوحيدها من ناحية الاسئلة لمواد المراحل المنتهية المشمولة بالامتحانات الوزارية { الامتحان التقويمي}.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم تحديد موعد ثابت للامتحانات التقويمية في 9-6-2019، ويتم تحديد الجدول من قبل اللجان الامتحانية المشتركة بين الجامعات وتثبيت مواعيد الامتحانات وكذلك الاتفاق على مواعيد ارسال نماذج الاسئلة وبما يغطي مفردات المنهج".انتهى

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