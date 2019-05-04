انفجار الموصل يُصيب مدرب المنتخب الوطني بالعاب الساحة والميدان

2019/05/04 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت، السبت، دراجة نارية كانت موضوعة بجانب الطريق في منطقة المجموعة الثقافية شرقي مدينة الموصل.

الانفجار تسبب باصابة مدرب المنتخبات الوطنية بألعاب الساحة والميدان عبود محمد حفش، وهو يرقد حالياً في المستشفى.حفش يتنقل يومياً بين ناحية القيارة والموصل التي تبعد 55 كلم عن محل سكنه ليؤدي خدمة للرياضيين في محافظته، لكن الانفجار اعترض طريقه صباح اليوم.وكانت الدراجة النارية، مركونة على جانب الطريق في منطقة المجموعة الثقافية بالقرب من مطعم طماطة بالموصل، انفجرت اليوم، ما ادى الى الحاق اضرار مادية واصابة عدد من المواطنين.

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