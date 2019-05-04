2019/05/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ التعليم توجه بتوزيع اللجان الامتحانية في الجامعات

04/05/2019 21:57:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل بتوزيع اللجان الامتحانية في الجامعات كافة بحسب التخصصات العلمية لدراسة المناهج وتوحيدها من ناحية الاسئلة لمواد المراحل المنتهية المشمولة بالامتحانات الوزارية ( الامتحان التقويمي).

وذكر بيان لمكتبه، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), انه" تم تحديد موعد ثابت للامتحانات التقويمية في 9-6-2019، ويتم تحديد الجدول من قبل اللجان الامتحانية المشتركة بين الجامعات وتثبيت مواعيد الامتحانات, وكذلك الاتفاق على مواعيد ارسال نماذج الاسئلة وبما يغطي مفردات المنهج".

ت/م.م

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