بعده نشره ’’الآفات الاجتماعية’’.. الصدر يقترح حلولاً لها

2019/05/04 | 22:10

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بغداد اليوم- النجف

اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (4 أيار 2019)، حلولاً لعدد مما اسماها بـ ’&rsquo...





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