كشف حقيقة عمر بطاريات آيفون.. والشركة توضح

2019/05/04 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار تقرير حديث صادر عن شركة "ويتش" البريطانية المتخصصة بتوفير نصائح واستشارات للمستهلكين، عن عيب في هواتف شركة "أبل".

وقالت الشركة، إنها اختبرت تسعة نماذج من

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