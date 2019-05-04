الشبكي: اميركا تتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق

2019/05/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، السبت، اميركا المسؤولية في تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق، مشدداً على ضرورة اقرار قوانين اكثر صرامة من حيث العقوبات على المتاجرين والمتعاطين للمخدرات.وقال الشبكي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الجهات الامنية مطالبة ببذل المزيد من الجهود لمكافحة المخدرات، كما ادعو اللجنة القانونية النيابية […]

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