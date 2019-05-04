بعد تفجير .. نينوى تحظر سير الدراجات النارية

2019/05/04 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الامنية في محافظة نينوى يوم السبت حظرا على سير الدراجات النارية في جميع مناطق وقصبات المحافظة والى اشعار اخر.

وابلغ مصدر امني مسؤول شفق نيوز، بأن القوات الامنية في نينوى فرضت حظرا على سير الدراجات النارية في المحافظة، مبينا ان المخالف سيتم احتجاز دراجته وتغريمه.

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت عن وقوع تفجير بواسطة دراجة نارية كانت مركونة في منطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى، ما أدى الى اصابة اثنين بجروح متفاوتة.

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