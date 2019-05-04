2019/05/04 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6fHx4Mw8hmI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة ع الجرح .. للشاعر طارق العبودي كعدة من العمر ..رفعت الصافي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة ع الجرح .. للشاعر طارق العبودي كعدة من العمر ..رفعت الصافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).