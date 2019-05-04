العليم تتخذ اجرائها بشأن الامتحانات

2019/05/04 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس- اتخذت وزارة التعليم العالي والبحت العلمي اجراءات خاصة بها بشأن الامتحانات النهائية.وذكرت الوزارة في بيان لها ان “تم التوجيه بتوزيع اللجان الامتحانية في الجامعات كافة بحسب التخصصات العلمية لدراسة المناهج وتوحيدها من ناحية الاسئلة لمواد المراحل المنتهية المشمولة بالامتحانات الوزارية ( الامتحان التقويمي) .واضاف ان “تم تحديد موعد ثابت للامتحانات […]

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