الصدر يقدم حلولا لبعض الافات

2019/05/04 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، حلولا لبعض الافات التي ذكرها سابقا، فيما اشار الى ان هناك حلول اخرى سوف يذكرها تباعا.

واكد الصدر على ضرورة ضمان حقوق الفلاح وحقوق العامل وحقوق الطبيب وحقوق المهندس المعماري.وادناه نص بيان الصدر بشان حلول مقترحة لبعض الافات:

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