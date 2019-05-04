نادي الشرطة بطلاً للدوري الممتاز بكرة الطائرة

2019/05/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توج فريق الشرطة، بمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة، بعدما تغلب على فريق غاز الجنوب في المباراة التي اقيمت على قاعة الشعب المغلقة مساء اليوم السبت.

فريق القيثارة الخضراء، تمكن من الفوز في المباراة بنتيجة 3-0، ليتوج رسمياً باللقب لموسم 2018-2019، بعدما وصل الى النقطة 46.

وفي مباراة اخرى اجريت اليوم ايضاً، تمكن القوة الجوية من حصد المركز الثالث الجوية بتغلبه على البيشمركة بنتيجة 3 اشواط مقابل 2.





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