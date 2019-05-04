خارجية الاحتلال: وفد يهودي سيزور السعودية تلبية لدعوة من رابطة العالم الإسلامي

2019/05/04 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على "فيسبوك" أن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسى، هو الذي أعلن عن الخطوة.وسبق للشيخ العيسى أن صرح بأن الزيارة ستجري في كانون الثاني 2020.وتحدث الموقع "الإسرائيلي" عن تقارير صحفية تفيد بأن هناك علاقات دافئة سرية بين الاحتلال الصهيوني والسعودية بناء على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.انتهى.ص.هـ.ح.

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