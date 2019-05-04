استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين جراء قصف الاحتلال على غزة

2019/05/04 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان حصيلة القصف على قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت 3 شهداء و 18 اصابة بجراح مختلفة.واستشهدت طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين ووالدتها الحامل، مساء اليوم، جراء قصف الاحتلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفلة صبا محمود ابو عرار تبلغ من العمر سنة وشهرين، ووالدتها فلسطين صالح احمد ابو عرار 37 عام وهي حامل اضافة لإصابة طفلتها بجراح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلي لمنزلهم شرق غزة.وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم استشهاد المواطن عماد محمد نصير 22 عام جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لشمال قطاع غزة

انتهى.ص.هـ.ح.

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