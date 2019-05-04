الصدر بعد نهاية الافات.. يبدأ بالمقترحات

2019/05/04 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بدأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بابداء المقترحات بعد ان انتهى من تشخصي الافات.وذكر الصدر في مقترحاته بضرورة ضمان حقوق الفلاح عبر توفير جملة من الأمور أولها احتياجته للعمل، فضلا عن ضمان حقوق العمال من غير الموظفين.

ولم ينسى الصدر الأطباء والمهندسين في مقترحاته، واعدا بالاقتراح تباعا.

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