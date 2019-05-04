2019/05/04 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، ان الحكومة وفي حال لم تجرِ معالجات للفساد فسيتم اتخاذ موقف عملي رافض ومانع ويضع حدا للفساد.وقال الخزعلي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس حركة عصائب اهل الحق، وتابعتها /المعلومة/، ان “الحرب التي تجري الان على العراقيين هي حرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: سنتخذ موقفاً عملياً ضد الفساد اذا لم تتمكن الحكومة من معالجته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: سنتخذ موقفاً عملياً ضد الفساد اذا لم تتمكن الحكومة من معالجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).