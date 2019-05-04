قطر تعترف رسمياً باستخدامها المجال الجوي السوري

2019/05/04 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعترفت قطر رسميا بعودة طيرانها للتحليق فوق سوريا، بعد صمت مطول بشأن هذا التحول اللافت الذي كشفته دمشق أولا قبل أسابيع.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، إن عودة الشركة للتحليق فوق سوريا تأتي بسبب الحصار.



نحن نخضع لحصار لذلك علينا أن نجد سبلا لإنجاز متطلبات بلادنا.



الأمر هكذا ببساطة.إلا أن محللين رأوا في الخطوة بداية من قطر للتواصل مع سوريا، خاصة وأن المسارات التي تم استعادتها تشمل رحلات من بيروت ولارناكا إلى الدوحة، ولا تشكل فارقا اقتصاديا كبيرا للشركة القطرية، بحسب محللين.وكان وزير النقل السوري علي حمود، قال في الشهر الماضي، إن بلاده وافقت على طلب الخطوط القطرية البدء في استخدام المجال الجوي للبلاد، وهي واحدة من أولى الشركات التي تقوم بذلك.



ولم تعلق قطر على المسألة في ذلك الوقت.انتهى

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