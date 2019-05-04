السليمانية تشن حملة لمصادرة لحوم الحيوانات

2019/05/04 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/بسبب قيامهم بعمليات الذبح في الشوارع وفي الازقة وخارج التعليمات البيطرية والصحية، قامت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، اليوم السبت، بمصادرة كمية من اللحوم الحمراء التي تشكل خطرا في نقل الامراض التي تصيب الانسان او الحيوان.

وجاء في بيان للجان المشتركة في قائممقامية السليمانية في بيان ورد لشفق نيوز، ان اليومين الماضيين شهدا قيام اللجنة الثانية التابعة للجان المشتركة بمصادرة عدد من الحيوانات المذبوحة التي قام اصحابها بذبحها خارج التعليمات البيطرية والصحية وبيعها على الشوارع وفي الازقة والطرقات الرئيسة في المدينة.

وقال البيان ان اللجان قامت لمرات عديدة بتنبيه وتحذير هؤلاء القصابين وباعة اللحوم بنقل حيواناتهم الى مجزرة السليمانية وبعد القيام بفحصحها والاطمئنان من استيفائها للشروط الصحية القيام بذبحها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فان اللجان المشتركة ستمنع هؤلاء من ذبح الحيوانات في بيوتهم او في الشوارع والطرقات والازقة.

واضاف البيان ان الحيوانات التي تذبح وتباع لحومها في الشوارع لم يجر فحصها في البيطرة وذبحت خارج التعليمات ، لافتا ان ان تلك اللحوم يخشى ان تكوةن مصابة اوناقلة للامراض المشتركة بين الحيوان والانسان ويشكل اكل لحومها خطرا كبيرا على حياة الانسان.

واوضح البيان انه بامر من القائممقام فان الحيوانات المذبوحة سلمت الى المديرية العامة للبيطرة في السليمانية ، مبينا الاغراض والمستلزمات التي كانت تستعمل في عمليات الذبح وتقطيع وبيع اللحوم سيتم اتلافها جميعا في منطقة تانجرو بالسليمانية.

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