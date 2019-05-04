2019/05/04 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية تستهدف كركوك

04/05/2019 22:35:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، السبت، عن اعتقال إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية تستهدف محافظة كركوك.

وذكر بيان للجهاز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن" قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج كركوك الابطال نفذت عملية نوعية جديدة لاعتقال عنصرين ارهابيين يخططان لتنفيذ عملية ارهابية تستهدف محيط مدينة كركوك".

وأضاف أن "العملية جاءت استكمالاً لتنفيذ اهداف جهاز مكافحة الارهاب بتفكيك الشبكات الإرهابية لبقايا عناصر داعش واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مبيناً أنه "تم تنفيذ العملية بنجاح".

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