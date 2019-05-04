الشابندر: أشك ببقاء الحكومة الحالية لأربع سنوات.. والعبادي والدعوة لن يعودا للسلطة لهذا السبب

2019/05/04 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال السياسي العراقي غالب الشابندر، السبت (4 أيار 2019)، إنه يشك باستمرار الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لأربع سنوات، فيما كشف عن الطريقة التي قال إن الأخير استطاع كسب الهدوء بسببها.

وقال الشابندر خلال برنامج "وجهة نظر" مع الدكتور نبيل جاسم، إن "هناك من ارتدى من يفوقه قياساً وحجماً في المنصب، وهي غلطة من غلطات الشطار، هناك تغيير كبير قادم وعبث خطير يجب ان ينتهي".

وأضاف: "هناك عبث مرتبط بأمن البلاد ومستقبلها، هناك تواصل مع اجهزة مخابرات دولية من قبل شخصيات سياسية، ليقوم بعبث يجب ان يرد عليه بسرعة، رصدته بشكل دقيق، والعد التنازلي لانطلاقه بات وشيكا ولا استثني قوى شيعية او سنية".

وأشار الى أن عودة (رئيس مجلس الوزراء السابق) حيدر العبادي الى السلطة "اضغاث احلام ولن يعود رئيس وزراء من حزب الدعوة، هذه الحقبة انتهت بالمدى المنظور، حقبة الدعوة فشلت بحجم لا يتيح للحزب ان يحكم العراق مرة أخرى".

وأتابع، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "أكثر رئيس وزراء سيمتحن داخلياً وخارجياً، هناك موروث داخلي والصراع الاقليمي وصل ذروته، الذروة الحالية لا تعطي مجالاً لمسك العصى من الوسط والنأي بالعراق من هذا الصراع".

ومضى الشابندر بالقول: "اشك في استمرار حكومة عبد المهدي أربع سنوات بسبب الصراع الاقليمي، داخلياً يمكن ان تستمر، يجب ان تدعمه كتلة قوية ليبقى على رأس السلطة وهذا غير متوفر حالياً".

ولفت إلى أن "تحالف سائرون هو من يملك القرار بتحالف الاصلاح، مقتدى الصدر لا يستطيع ان يعمل بشكل مشترك بالمطلق بالتصريح والموقف مع تحالف الإصلاح.



لديه شارع يمده بالثقة".

وعلى الطرف الآخر، قال الشابندر، إن زعيم ائتلاف دولة القانوني نوري المالكي "ليس منسجماً تماماً مع أطراف تحالف البناء".

وبشأن تقارب التحالفين، في الفترة الأخيرة، والاجتماعات المشتركة بين الفتح وسائرون، قال الشابندر، إن "ما حصل هو اعادة تموضع قام بها سائرون مع الفتح ومن يقترب منهما سيكون مثلهما في تحالف واسع".

ورأى السياسي العراقي، إن "عبد المهدي حرص على ان يرضي سائرون والفتح دون نسيان الكتل الاصغر لذلك ترك حالة من الهدوء، إذا استمر الانسجام بين الفتح وسائرون سيقوى عبد المهدي".

ونبه إلى أن "اللاعبين الاقليميين الكبار لا يروق لهم تقارب الفتح وسائرون".

بغداد اليوم- النجف

اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (4 أيار 2019)، حلولاً لعدد مما اسماها بـ ’’الآفات الاجتماعية’’، التي كان قد خصص سلسلة تغريدات لها في وقت سابق.

وتطرق الصدر، خلال حديثه عن حلول الآفات الاجتما

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، عزمها التحقيق مع أمانة بغداد حول زراعتها نبتة تدخل في صناعة المخدرات بمنطقة الحارثية وسط بغداد، فيما أكدت أن الأمر سيتحول الى "قضية جنائية" في حال ثبوت تورط

بغداد اليوم _ كردستان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، اليوم السبت، عن تقديم حزبه "مجموعة تنازلات" من أجل تشكيل إقليم كردستان "فرضتها عليه عدم إيمان الأحزاب والجماعات السياسية بالعملية ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشابندر: أشك ببقاء الحكومة الحالية لأربع سنوات.. والعبادي والدعوة لن يعودا للسلطة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشابندر: أشك ببقاء الحكومة الحالية لأربع سنوات.. والعبادي والدعوة لن يعودا للسلطة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).