تركيا تعلن عن تعرض مكتب وكالة الاناضول التركية في غزة الى القصف الصهيوني

2019/05/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن القوات الصهيونية استهدفت مبنى في غزة يضم مكتب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، مضيفا أن الهجمات تمثل

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