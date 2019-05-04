قصي عباس - نائب عن محافظة نينوى: وجود مجلس نينوى مثل عدم وجوده

2019/05/04 | 22:44

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- من حق البرلمان اقالة مجلس نينوى مثلما اقال المحافظ

- القانون اشار بشكل غير مباشر لاحقية البرلمان بحل مجالس المحافظات

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