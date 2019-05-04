تربية كربلاء: مليون دينار أجور نقل للمحاضر المجاني المستمر بالعمل

2019/05/04 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لتربية كربلاء، اليوم السبت، عن صرف مليون دينار اجور نقل للمحاضر المجاني المستمر بالعمل.وقال المدير العام للتربية في محافظة كربلاء المقدسة عباس عودة عليوي، في تصريح صحفي، ان "موضوعة "اجور نقل المحاضرين" وآلية احتسابها وصرفها قد تمت مناقشتها اليوم في الاجتماع الذي عقدته لجنة التربية واللجنة المالية في البرلمان بحضور وكيل وزارة التربية ولجنة من وزارة المالية برئاسة وكيل وزير المالية والمديرين العامين في مديريات التربية لمحافظات العراق".

واضاف، أن "أهم المقررات التي خرج بها المجتمعون هو إحتساب مبلغ مليون دينار للمحاضر الذي صدر له أمر إداري في عام ٢٠١٨ ولا زال مستمراً بالدوام".

وبين عليوي، أن "هناك جهود حثيثة بذلت من جهات عدة مع مديرية التربية التي تابعت المطالبات الكثيرة التي وردت بشكل مباشر او من خلال ممثلي الاخوة المحاضرين والتي طالبت بوجوب تنفيذ المادة ( 55/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ بخصوص أجور نقل المحاضرين المجانيين.

وتابع مدير التربية، ان المديرية العامة للتربية باشرت منذ فترة بتوحيد قوائم اسماء المحاضرين وتم رفعها للمحافظة وسيتم صرف مستحقاتهم بعد شروع وزارة المالية بإجراءاتها المتعلقة بالصرف بعد ملء الإستمارة الخاصة بالمحاضرين والتي ستصل لمديريات التربية من وزارة المالية لتدوين الأسماء وإرسالها مجدداً للوزارة بعد استكمالها للشروع بعملية الصرف.انتهى/س

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