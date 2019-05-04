كوشنر يكشف بعض تفاصيل صفقة القرن

2019/05/04 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن بعض تفاصيل خطة أمريكا لحل النزاع الفلسطيني (الإسرائيلي) والمعروفة بـ”صفقة القرن”.وتحدث جاريد كوشنر، المستشار بالبيت الأبيض، في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، عن الصفقة، وأكد أن هدفه “جعل (الإسرائيليين) والفلسطينيين في وضع أفضل”، حسب “سي إن إن”.وأقر كوشنر بأن القضية الفسلطينية واحدة من “أكثر […]

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