المجمع الفقهي العراقي: الاثنين اول أيام شهر رمضان المبارك

2019/05/04 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المجمع الفقهي العراقي ان يوم الاثنين المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال الشهر.

وأوضح المجمع في بيان، انه وبعد تواصله مع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية، ولعدم ثبوت تلك الرؤية فأنه قرر اعتبار يوم الاحد متمما لشهر شعبان، وان يكون يوم الاثنين السادس من آيار غرة لشهر رمضان المبارك، مقدما في الوقت نفسه التهنئة للأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي، بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان، موعدا مطابقا للذي أعلنه المجمع الفقهي، مؤكدة تعذر رؤية هلال شهر رمضان ليلة الاحد.

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