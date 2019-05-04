اجراءات خاصة للتعليم العالي تخص الامتحانات النهائية

2019/05/04 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اتخذت وزارة التعليم العالي والبحت العلمي اجراءات خاصة بها بشأن الامتحانات النهائية.

وذكرت الوزارة في بيان لها ان “تم التوجيه بتوزيع اللجان الامتحانية في الجامعات كافة بحسب التخصصات العلمية لدراسة المناهج وتوحيدها من ناحية الاسئلة لمواد المراحل المنتهية المشمولة بالامتحانات الوزارية ( الامتحان التقويمي) .واضاف ان “تم تحديد موعد ثابت للامتحانات التقويمية في 9-6-2019 ويتم تحديد الجدول من قبل اللجان الامتحانية المشتركة بين الجامعات وتثبيت مواعيد الامتحانات وكذلك الاتفاق على مواعيد ارسال نماذج الاسئلة وبما يغطي مفردات المنهج”.

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