أرنولد وروبرتسون يسجلان رقماً جديداً في تاريخ البريميرليج

2019/05/04 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجل ثنائي دفاع فريق نادي ليفربول، ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون رقماً جديداً في تاريخ البريميرليج، من خلال صناعة الأهداف.

ويحل فريق المدرب يورجن كلوب ضيفاً ثقيلاً على ملعب سانت جيمس بارك لمواجهة الماكبايس في واحدة من أهم لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ولا بديل عن الفوز بالنسبة لزملاء محمد صلاح من أجل مواصلة الضغط على المتصدر مانشستر سيتي وليكون الفريق قادراً على استغلال أي تعثر للسكاي بلوز في المباراتين المقبلتين ضد ليستر سيتي وبرايتون.وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد عن طريق كل من المدافع الهولندي المميز فيرجل فان دايك وهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين محمد صلاح، في حين وقع أتسو اللاعب الغاني على هدف نيوكاسل الوحيد.لأول مرة في تاريخ البريميرليج، يصنع مدافعان 10 أهداف أو أكثر في نفس الموسم، حيث أن كلاً من أرنولد وروبرتسون قد صنع 11 هدفاً هذا الموسم في الدوري.ويملك ليفربول الآن 3 مدافعين ساهموا في 10 أهداف على الأقل في كل المسابقات، 13 أسيست للإسكتلندي روبرتسون، 12 أسيست لأرنولد وهدف، 6 أهداف و4 أسيست لفان دايك.وينضم روبرتسون وأرنولد إلى قائمة تضم 4 لاعبين فقط صنعوا 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد من البريميرليج، في وجود لايتون باينز وهينشكليف لاعبي إيفرتون.ويفتقد الليفر لخدمات نجمه البرازيلي الدولي روبيرتو فيرمينو في لقاء الليلة، وذلك للاحتفاظ به لموقعة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل لحساب إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج فيها ليفربول إلى 3 أهداف نظيفة على الأقل من أجل عدم توديع البطولة.انتهى

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