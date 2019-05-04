كلوب يحمل أخباراً سيئة بشأن مشاركة فيرمينو ضد برشلونة

2019/05/04 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعترف يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بتضاؤل فرص لحاق المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بمباراة برشلونة، يوم الثلاثاء القادم، لحساب فعاليات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الدولي البرازيلي عن تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل في المباراة التي بدأ شوطها الثاني قبل قليل، وتشير نتيجتها إلى تفوق ليفربول بهدفين مقابل هدف.وصرح كلوب لقناة النادي قبل المباراة: “ليس لدى فيرمينو أي فرصة للمشاركة، ومن غير المرجح أن يشارك أمام برشلونة في مباراة الثلاثاء”.وغاب فيرمينو عن مباراة ليفربول أمام هيدرسفيلد الأسبوع الماضي، وشارك بديلاً أمام برشلونة يوم الأربعاء، بسبب مشكلة في الفخذ.ويبحث ليفربول عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، لكن مهمته تبدو شبه مستحيلة، بسبب خسارته ذهاباً بالكامب نو بنتيجة 3/0.انتهى

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