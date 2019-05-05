عمليات الجزيرة تعلن مقتل ثمانية 'ارهابيين' وتدمير 5 مضافات في الصحراء

2019/05/05 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت عمليات الجزيرة، الاحد، مقتل ثمانية "ارهابيين" وتدمير 5 مضافات في الصحراء غربي الانبار، مبينة ان العملة ماتزال متواصلة.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "انطلقت صباح اليوم عملية واسعة لتفتيش مناطق الجزيرة غرب العراق اشتركت بها قيادة عمليات الجزيرة متمثلة بقوات الجيش والحشد العشائري المسندين بطيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف وبلتعاون مع قيادتي نينوى وصلاح الدين".

واضاف المحمدي، أن "العملية تهدف للبحث عن العناصر الارهابية في الصحراء وتدميرها وعدم اعطاء العدو اي فرصة للاختباء في اي مكان في الصحراء وتمكنت قيادة عمليات الجزيرة من قتل ٨ ارهابين وتدمير ٣ عجلة وخمسة مضافات"، مبينا ان "العملية ماتزال متواصلة".

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