الصدر يقدم مقترحات بشأن “البسطيات” والمقاهي والمخدرات

2019/05/05 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجموعة من المقترحات لحل مسائل “البسطيات في الشوارع” والمقاهي والأعمال الحرة والمخدرات، فيما أشار إلى صعوبة إيجاد حلول لـ”آفات التواصل الاجتماعي”.

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