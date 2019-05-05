أسهل طريقة لتجنب إرتفاع ضغط الدم بلا دواء

2019/05/05 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يؤرق ارتفاع ضغط الدم ملايين البشر في العالم، ويعجز الكثيرون عن كبحه، على الرغم من أن طرق الحد من فرص ظهوره قد لا تكلف المرء سوى دقائق قليلة يوميا.ويمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التمارين الرياضية البسيطة أو تغيير نمط الحياة ليكون صحيا أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة […]

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