نفط ذي قار تتهيأ لتطبيق نظام الجودة باعداد المزيد من المدققين الداخليين

2019/05/05 | 18:26

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت شركة نفط ذي قار اليوم انها تتهيا لتطبيق نظام ادارة الجودة في العمل عبر تدريب وتاهيل المزيد من مدققي الجودة لديها .





شبكة اخبار الناصرية:

قالت شركة نفط ذي قار اليوم انها تتهيا لتطبيق نظام ادارة الجودة في العمل عبر تدريب وتاهيل المزيد من مدققي الجودة لديها .

وذكر بيان للشركة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان الشركة نظمت ، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، دورة تخصصية مكثفة باشراف مدربين دوليين لاعداد مدققي جودة داخليين في الشركة .

واوضح ان الدورة جاءت بتوجيه من مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد وبناء على توصيات الفريق الوزاري المكلف بتأهيل شركة نفط ذي قار .

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