انطلاق فعاليات اسبوع المرور في ذي قار

2019/05/05 | 18:26

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شبكة اخبار الناصرية:

انطلقت في محافظة ذي قار اليوم فعاليات اسبوع المرور بدورته الـ 45 ، والذي يتضمن العديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية في مجال المرور .





شبكة اخبار الناصرية:انطلقت في محافظة ذي قار اليوم فعاليات اسبوع المرور بدورته الـ 45 ، والذي يتضمن العديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية في مجال المرور .وقال ضابط اعلام مديرية المرور في ذي قار الرائد مؤيد حميد لشبكة اخبار الناصرية ان اسبوع المرور الذي انطلقت فعالياته اليوم يتضمن نشاطات مركزة لنشر الوعي المروري بين المواطنين عبر اقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية .

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