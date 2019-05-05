الديمقراطي والاتحاد الوطني يوقعان اتفاقا لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة

2019/05/05 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفاقا يمهد لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كردستان.

ووقع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني ونائب السكرتير العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، الاتفاقية عقب اجتماع لقيادات الحزبين في السليمانية، سبقه زيارة لأعضاء وفد الحزب الديمقراطي لمقر حركة التغيير، فيما أعلن الحزبان ان الاتفاق أزال كثيرا من المشكلات العالقة ومن بينها تقاسم الوزارات والمناصب المهمة في الإقليم.

ومن الجدير بالذكر، ان تشكيل حكومة إقليم كردستان تطلب اجراء مباحثات مطولة بين الأطراف الكردية، وتأخر لأشهر عديدة بعد ان أجريت انتخابات برلمان الإقليم في الثلاثين من أيلول الماضي.

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