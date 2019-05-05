رسول يكشف عن النتائج الأولية لعملية

2019/05/05 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رسول في تصريح "للغدير" ان القطعات العسكرية المشتركة تمكنت من قتل 8 عناصر من عصابات داعش الارهابية وتدمير ثلاث عجلات وثلاثة اوكار تابعة لعصابات داعش الارهابية في صحراء الانبار".وأضاف رسول، ان " القطعات العسكرية منتشرة في عموم الصحراء وباسناد من طيران الجيش العراقي"ميشرا الى ان"، الجهد الاستخباراتي تمكن من احباط جميع محاولات خلايا داعش النائمة في منطقة الكيارة والمناطق الاخرى في مدينة الموصل".انتهى .م ك

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