المالية النيابية تطالب الحكومة بـ”خطوات جريئة” بشأن نفط الإقليم

2019/05/05 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص..حذر عضو اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبد الله، الأحد، حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم التزامها بدفع أموال النفط عبر شركة سومو وتصديره.وقال عبد الله لـ /المعلومة /، :” آن الآوان أن تقوم بغداد بخطوات جرئية تجاه حكومة الإقليم والتي لم تلتزم بالاتفاق النفطي”، مشددا على ضرورة الالتزام بالتصدير عبر شركة سومو”.[…]

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