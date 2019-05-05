بالوثيقة: جمع عدد من التواقيع لاخراج هيفاء الامين من رئاسة لجنة المرأة لتجاوزها على ثوابت ومعتقدات الشعب العراقي

2019/05/05 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

جمع عدد من النواب، تواقيع لاخراج النائب هيفاء الامين من رئاسة لجنة المرأة النيابية، وذلك بسبب "تجاوزها على ثوابت ومعتقدات الشعب العراقي والاساءة لمشاعر الملايين من العراقيين"، بحسب ما جاء في الوثيقة ادناه.

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