تيريزا ماي لكوربن: لنضع خلافاتنا جانبا ونتفق

2019/05/05 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن على العمل معها من أجل إخراج عملية

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