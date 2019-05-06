بالوثيقة ... مكتب عبد المهدي يجيب على سؤال الخزعلي حول القوات الأجنبية في البلاد

2019/05/06 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على سؤال النائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي عن عدد القوات الأجنبية في البلاد وما هي صفة تواجدهم واعلامنا عن المدة الزمنية لبقائهم في العراق

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