2019/05/06 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوافق اليوم الاثنين، 6 أيار 2019، أول أيام شهر رمضان في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غدا الثلاثاء أول أيام الصيام.والدول الـ18 هي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.

بينما أعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ يوم غد الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء أمس الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.

وكان ديوان الوقف السني في بغداد أعلن عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام رمضان.

يذكر ان الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 دول تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 دول تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).