3 دول تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

بينما أعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ يوم غد الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء أمس الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.
وكان ديوان الوقف السني في بغداد أعلن عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام رمضان.
يذكر ان الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.
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