ارتفاع الأرباح الصافية لشركة دانة غاز الإماراتية بنسبة 150% في الربع الأول من 2019

2019/05/06 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع صافي أرباح شركة دانة غاز في الربع الأول من العام 2019 بنسبة 150% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 128 مليون درهم .

وعزت الشركة هذا النمو الى ارتفاع صافي الأرباح بشكلٍ أساسي إلى زيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق، مما ساهم بإضافة أرباحٍ بقيمة 14 مليون دولار، وتعويض تأثير انخفاض الإنتاج في مصر وتراجع أسعار البيع المُحققة.

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