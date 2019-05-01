الأرقام تقول ليفربول قادر على الريمونتادا ولكن

2019/05/06 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تبدو فرص نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ضعيفة، وذلك عقب هزيمته بنتيجة 3-0 من برشلونة في مباراة ذهاب البطولة، إلا أن التاريخ يذكر نجاح “الريدز” في تحقيق “الريمونتادا” بأكثر من مناسبة.

وبعد الثلاثية التي سجلها كل من لويس سواريز وميسي (هدفين) بملعب الكامبنو، بات على ليفربول الفوز بأربعة أهداف عندما يقابل النادي الكتالوني يوم 7 مايو بملعب أنفيلد.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب قادرة على تحقيق ذلك، إذ سبق للريدز تحقيق الانتصار بفارق أربعة أهداف بـ6 مباريات أجريت على ملعبه الموسم الجاري.

وكسب ليفربول ويست هام يونايتد والنجم الأحمر ونيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، بينما هزم أرسنالبخماسية مقابل هدف، وواتفورد وهدرسفيلد بخماسية نظيفة.

وتبدو النتائج السابقة مبشرة لعشاق “الريدز”، لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة، إذ لا يمكن مقارنة برشلونة القوي بأسماء الأندية السابقة، حتى لو أقيمت مباراة العودة على معقل ليفربول في “أنفيلد”.

كما أن الأمر ازداد صعوبة لفريق المدرب يورغن كلوب مؤقتا، عقب تعرض نجم الفريق محمد صلاح لإصابة قوية في الرأس، السبت، خلال مواجهة نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

كما تأكد غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من جراء عدم تعافيه من إصابة عضلية، وتعني تلك التطورات مزيدا من الصعوبة بالنسبة للاعبي الريدز..



مهما قالت الأرقام، أو ذكر التاريخ.

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