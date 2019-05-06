ترمب يوجه رسالة تهنئة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان

2019/05/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاحد، رسالة تهنئة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال ترمب، في نص الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، اليوم (5 ايار 2019)، على موقعه الرسمي: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".

وأضاف ترمب: "يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد.



ستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بعد رؤية الهلال بتكريم هذا الوحي من خلال بدء شهر التفكير النفسي والتجديد الروحي والصلاة".

وتابع الرئيس الأميركي: "خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين.



إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهما جديدا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله".

وأردف ترمب بالقول: "طوال هذا الشهر، لدينا جميعا فرصة للتفكير في النعم التي منحت لنا، وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا البعض.



والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا البعض.



معا، بروح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغما واحتراما".

وختم ترمب بالقول: "تشاركني (السيدة الأولى) ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".

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