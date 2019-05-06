امريكا ترسل رسالة واضحة الى ايران من خلال ارسال مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى المنطقة

2019/05/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ان الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح واشنطن أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وقال بولتون، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، 5 أيار 2019، إن قرار إرسال مجموعة حاملة الطائرات الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، اتخذ ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أفاد في تغريدة على "تويتر" أول امس السبت، ان الاستخبارات الأميركية أبلغت الرئيس دونالد ترمب بضرورة عدم الاشتباك مع إيران، مستبعدا بذلك شن واشنطن حربا على بلاده.

وأضاف ان "وكالة الاستخبارات الأمريكية(CIA) أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكا جزئيا".

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