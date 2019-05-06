فنزويلا تدعو الولايات المتحدة للحوار واحترام القانون الدولي

2019/05/06 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعت وزارة الخارجية الفنزويلية الولايات المتحدة للدخول في حوار واحترام القانون الدولي.وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان صدر عنها عقب لقاء وزير خارجيتها بنظيره الروسي، سيرغي لافروف: “هذه لحظة للحوار، للحس السليم، للعودة إلى احترام القانون الدولي والعلاقات الثنائية”.وأضافت: “أولئك الذين يقدمون المشورة للحكومة الأمريكية في المسائل الأمنية، يقودون […]

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