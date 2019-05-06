قائممقام سنجار: حزب العمال قام بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في القضاء

2019/05/06 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الاثنين، حزب العمال الكردستاني بارتكاب "ممارسات تعسفية" في القضاء ويمنع عودة النازحين، مشيراً إلى أن حزب العمال قام بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار.

وقال خليل في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الأوضاع في سنجار لا تسر عدو ولا صديق، من خلال الممارسات التعسفية غير الانسانية التي يرتكبها الـ (به كا كا)، الذين يتحكمون في هذه المناطق وخاصة سنجار"، مبيناً أن "هذه الممارسات هي التي تمنع النازحين من العودة لمنازلهم".وأضاف، أن "حزب العمال الكردستاني قام بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار"، داعيا الحكومة إلى "ضرورة الاهتمام وتوفير الأمن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين الايزيديين، الذين تعرضوا إلى أكبر هجمة في التأريخ يندى لها جبين الإنسانية".

وتابع، أن "النازحين الايزيديين، يقطنون في إقليم كردستان ورغم أن سلطة الاقليم لم تقصر معهم، الا انهم يحتاجون الى المزيد من الدعم، من خلال تحسين ظروفهم المعاشية"، مطالباً بـ"رصد مبالغ كتعويضات للايزيديين الذين تعرضوا لإبادة جماعية من قبل داعش الارهابي، وحاليا يتعرضون إلى العنف من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني".وعبر خليل، عن دعمه "لكل جهد تقوم به الحكومة العراقية والمنظمات الانسانية من شأنها أن تنتشل الايزيديين وتعيد اليهم حقوقهم المسلوبة".وتقع بلدة سنجار غربي محافظة نينوى، ويسكنها غالبية من الأيزيديين، وأقلية من التركمان، وكان تنظيم "داعش" قد اجتاحها في حزيران 2014، فيما تم تحريرها في تشرين الثاني 2015، ومن ثمّ استعادتها الحكومة من البيشمركة عام 2017، وتتواجد فيها قوات من الجيش والحشد الشعبي، فضلاً عن حزب العمال الكردستاني.

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