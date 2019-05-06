بولتون: إرسال حاملة طائرات أمريكية للشرق الأوسط تحذير لإيران

2019/05/06 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأحد، إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران، مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل “بقوة شديدة”.

وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ “ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة”.

وقال إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية”.

وهددت إيران أكثر من مرة بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي.

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