الحزب الإسلامي يدعو لاستثمار شهر رمضان في تقديم كل صور الخير للشعب العراقي

2019/05/06 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتقدم الحزب الإسلامي العراقي، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده وابناء امتنا العربية والاسلامية يرفلون بالخير والأمن والرخاء والازدهار.

واشار الحزب في بيان تهنئته الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه الى “اهمية ايلاء واقع مجتمعنا العراقي الاهتمام في هذا الشهر الفضيل ، مؤكدا الحاجة لتعميق معاني الوحدة والتكاتف والتعاون وبذل الجهود من اجل خيره واستقراره”.

كما دعا “لاستثمار ايام رمضان بتقديم كل اشكال الدعم والعون لابناء شعبنا، والا ننسى الالاف من الايتام والارامل والمتعففين”.

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