النجيفي: البرلمان أخفق في حمايه نينوى من الفساد وعلى شعبها الدفاع عن حقه

2019/05/06 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، سكان وأهالي محافظة نينوى، الى "الدفاع عن حقه".

وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر: "أخفق مجلس النواب في حماية نينوى من سرطان الفساد والدور الآن على شعب نينوى بالدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة في عراق آمن".وأضاف "لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا ترضوا بما يراد لكم من سوء والأيام دول".وكان مجلس النواب، قد أرجأ في جلسته الخميس الماضي فقرة حل مجلس محافظة نينوى، إلى إشعار آخر بسبب اختلاف القوى والكتل السياسية على حل المجلس.وتتواصل الصراعات بين القوى السياسية في نينوى، وتتبادل الاتهامات المتبادلة بين تلك الأطراف بالفساد ودفع الرشى للفوز بمنصب المحافظ.انتهى

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